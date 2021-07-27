Предоставление независимости для ПЦУ поддержали менее половины украинцев

Менее половины украинцев поддерживают решение Вселенского патриарха Варфоломея I предоставить томос об автокефалии (независимости) неканоничной Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг».

По данным исследования, доля таких людей на Украине составляет 45 процентов от всего населения, тогда как 19 процентов отрицательно относятся к решению патриарха. Еще 31 процент опрошенных выразили безразличие к церковным вопросам. «Наибольшая поддержка предоставления томоса встречается среди жителей Запада и Центра, людей старшего возраста, а также тех, кто относит себя к греко-католикам», — утверждают социологи.

В опросе приняли участие 2,5 тысячи украинцев старше 18 лет из всех регионов страны, за исключением неподконтрольных Киеву территорий в Донбассе. Он проводился в период с 23 по 25 июля. Статистическая погрешность исследования, как уверяют социологи, не превышает двух процентов.

В начале 2019 года на Украине, где ранее действовала только одна каноническая церковь — Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП), произошел церковный раскол. По инициативе бывшего президента Петра Порошенко и при участии Вселенского патриарха Варфоломея православные раскольнические движения образовали так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ), получившую томос об автокефалии. Большинство православных церквей мира, в том числе РПЦ, не признали ее.