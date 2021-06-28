Украинский священник публично пожелал России «говна»

В Днепропетровской области священник новой Православной церкви Украины (ПЦУ) на концерте в честь 25-летия Конституции страны публично назвал «дерьмом» прихожан храмов, относящихся к Московскому патриархату. Соответствующий видеоролик опубликован в Telegram-канале «Инсайдер UA».

Свое поведение клирик обосновал существованием «московских попов-сепаратистов», с которыми зачастую общаются жители региона, посещая их проповеди, и добавил, что «переживает за Украину». «Понятно? Я вам правду говорю. Я больше ни на какие мероприятия не приду. Потому что это дерьмо! Слава Украине, говно России!» — пожелал представитель ПЦУ.

Имя и сан священника установить пока не удалось. Что спровоцировало столь эмоциональную реакцию мужчины, а также был ли он в состоянии опьянения на торжестве, не уточняется.

Ранее пассажиры рейсового автобуса в Ивано-Франковской области выгнали на улицу священника ПЦУ из-за его жалоб на «российскую попсу». Конфликт спровоцировало замечание, сделанное водителю во время поездки. Позже добраться до пункта назначения ему помогли «добрые люди».