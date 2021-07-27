Названа доля считающих себя одним народом с русскими украинцев

Большинство украинцев «исторически и духовно» не считают себя одним народом с русскими. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг».

По данным исследования, доля таких людей на Украине составляет 55 процентов от всего населения. Напротив, поддерживает идею единства украинцев и русских 41 процент граждан. При этом жители восточных регионов чаще считают тезис о единстве народов верным — 60 процентов, нежели западных — 30 процентов.

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Существенно расходятся мнения граждан и по вопросам государственной преемственности. 75 процентов опрошенных полагают, что Украина является полноправным преемницей Киевской Руси. Россию таковой называют лишь восемь процентов респондентов, еще девять процентов уверены, что ею может быть, как одна, так и другая страна.

В опросе приняли участие 2500 украинцев старше 18 лет из всех регионов страны, за исключением неподконтрольных Киеву территорий в Донбассе. Он проводился в период с 23 по 25 июля. Статистическая погрешность исследования, как уверяют социологи, не превышает двух процентов.

Ранее стало известно, что подавляющее большинство украинцев считают конфликт в Донбассе войной между Россией и Украиной. Исключительно гражданским противостоянием боевые действия между Киевом и самопровозглашенными республиками называют не более семи процентов жителей страны.