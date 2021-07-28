Депутат Рады предрек свержение Зеленского осенью

Депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Илья Кива предположил, что будущей осенью на Украине возможен политический кризис. Кива предрек, что за ним последует свержение президента страны Владимира Зеленского, написал политик в Facebook.

Кива отметил массовость крестного хода в центре Киева, состоявшегося 27 июля. Его организовала Украинская православная церковь (УПЦ) по случаю 1033-летия Крещения Руси.

«Запомните тех, кто сегодня пришел на крестный ход, а самое главное — их количество! Именно эти люди придут сносить к чертям собачим преступную власть Зеленского уже этой осенью!» — подчеркнул парламентарий.

По мнению депутата Рады, прошедшее в Киеве мероприятие является «репетицией» возможных уличных протестов в стране.

Ранее Кива заявил о наступлении «эпохи голода и нищеты». Он отметил, что голод на Украине испытывают 1,1 миллиона человек. «Эпоха бедности закончилась, началась эпоха голода и нищеты. Мы самая недоедающая страна в Европе», — сказал он.

Бывший депутат Верховной Рады Украины Евгений Мураев предположил, что сильный кризис в стране может привести к ее распаду. Он обвинил правящую партию в ухудшении текущего положения.