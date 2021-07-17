На Украине предрекли распад страны осенью

Бывший депутат Верховной Рады Украины Евгений Мураев предположил, что сильный кризис в стране может привести к ее распаду. Об этом он заявил в эфире канала «Наш», передает РИА Новости.

«У нас огромный кризис сейчас в бюджетообразовании, у нас кризис в медицине, кризис в образовании. Сейчас сумасшедший надвигается кризис в энергетике», — пояснил политик.

При этом Мураев обвинил правящую партию в усугублении текущего положения и предупредил, что если ситуация на Украине не стабилизируется, то через несколько месяцев страну могут охватить уличные массовые протесты.

«Если осенью это выплеснется на улицу, все наши соседи вложат сюда и деньги, и средства, чтобы проект "Украина" закончился», — заключил экс-депутат Рады, добавив, что такой исход будет выгоден всем соседям Украины.

Директор украинского института глобальных стратегий Вадим Карасев предрек Украине «зерновое проклятие» из-за принятия закона об открытии рынка земли. А политолог Руслан Бортник предсказал Украине возвращение в Средневековье в случае нового кризиса. По мнению Бортника, страна зависима от импорта и иностранных технологий.