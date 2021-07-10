Украине предрекли «зерновое проклятие»

Директор украинского института глобальных стратегий Вадим Карасев в эфире телеканала «Наш» предрек Украине «зерновое проклятие» из-за принятия закона об открытии рынка земли. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению политолога, если деиндустриализация продолжится, население страны будет сокращаться, поскольку станет «просто не нужно». Он отметил, что автомобилестроение и машиностроение находятся в упадке.

«Значит уже не надо столько рабочей силы, не надо 40 миллионов. Дальше мы берем сельскохозяйственное производство, это же понятно, что закон о земле — это не закон о животноводстве, это зерновое хозяйство. Зерновое проклятие Украины, что главное тут — зерно, и поставлять его на рынок», — подчеркнул Карасев.

Он добавил, что из-за реформы в образовательной сфере сокращается количество высших образовательных учреждений и не хватает специалистов. Крупные предприятия будут автоматизировать технологии, вследствие чего население будет уезжать из страны и сохранится тренд деградации.

Ранее политолог Руслан Бортник предсказал Украине возвращение в Средневековье в случае нового кризиса. По его мнению, страна зависима от импорта и иностранных технологий. Эксперт раскритиковал заявления властей о том, что Украина стала «аграрной сверхдержавой» и подчеркнул, что каждая единица произведенной в государстве продукции несет в себе от 20 до 70 процентов зарубежных компонентов.

