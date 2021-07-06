Марихуану назвали средством для спасения экономики Украины

На Украине есть два направления в сельском хозяйстве, развитие которых способно качественно поднять экономику страны. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал политолог Станислав Белковский.

Средствами для спасения экономики он назвал выращивание и производство экологически чистых продуктов питания, а также каннабис «во всех его проявлениях». «Это не только привычная нам марихуана для использования в медицинских и рекреационных целях, но и продукт для производства продуктов питания, одежды и многих других товаров», — пояснил политолог.

Белковский подчеркнул, что у Украины есть огромный ресурс для того, чтобы в перспективе превратиться в крупную сельскохозяйственную державу. С этой целью, пояснил он, на законодательном уроне был снят мораторий на продажу земли.

«Избежать скупки какого-то актива транснациональными корпорациями невозможно, если он привлекателен (...) Но я не вижу в этом кардинальной проблемы для Украины. Пусть крупные компании купят земли для развития аграрного сектора. Не столь важно, кто будет субъектом, главное — чтобы аграрный сектор развивался», — сказал Белковский, отвечая на вопрос журналиста о вероятности скупки земель транснациональными корпорациями.

1 июня на Украине вступил в силу закон об открытии рынка земель сельскохозяйственного назначения. Согласно документу, с 2024 года возможность приобретать земли появится и у юридических лиц. При этом иностранцам и лицам без гражданства запрещено покупать землю и доли в компаниях, которые приобретают наделы.

Мораторий на продажу сельскохозяйственных угодий действовал на Украине с 2001 года. Его продлевали десять раз. По мнению президента Украины Владимира Зеленского, закон о продаже земли позволит получить помощь от Международного валютного фонда. Несмотря на это, большинство граждан страны выступают против открытия земельного рынка. Они опасаются, что после этого землю начнут скупать олигархи и иностранцы.