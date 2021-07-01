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На Украине открылся рынок земли

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Фото: Globallookpress.com

На Украине вступил в силу закон об открытии рынка земель сельскохозяйственного назначения. Об этом пишет «Страна.ua».

Он позволит украинцам продавать землю другим физическим лицам (гражданам Украины), но не более 100 гектаров в одни руки. При этом продажа коммунальной земли возможна исключительно через аукционы.

Покупателей земли будут проверять нотариусы. Они проконтролируют соблюдение квоты на землю в собственности в 100 гектаров, а также удостоверятся в соблюдении прочих требований, необходимых для приобретения земли.

Цены на новый актив не должны быть ниже нормативно-денежной оценки. Сейчас она колеблется от 21 тысячи гривен до более чем 33 тысяч гривен за 1 гектар в зависимости от области. Покупка земли может осуществляться только в безналичной форме через банк.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об открытии рынка земли в апреле 2020 года. Согласно документу, с 2024 года возможность приобретать земли появится и у юридических лиц. При этом иностранцам и лицам без гражданства запрещено покупать землю и доли в компаниях, которые приобретают наделы.

Мораторий на продажу сельскохозяйственных угодий действовал на Украине с 2001 года. Его продлевали десять раз. По мнению Зеленского, закон о продаже земли позволит получить помощь от Международного валютного фонда. Несмотря на это, большинство граждан страны выступают против открытия земельного рынка. Они опасаются, что после этого землю начнут скупать олигархи и иностранцы.

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