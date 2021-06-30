Украинские депутаты поддержали легализацию марихуаны

Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Верховной рады Украины поддержал законопроект о легализации марихуаны в медицинских целях. Об этом сообщила в Facebook депутат партии «Голос» Ольга Стефанишина.

Она поблагодарила коллег за поддержку и отметила, что 11 членов комитета высказались в пользу легального использования каннабиса, следующим шагом станет одобрение в парламенте, для этого требуется не менее 226 голосов.

«Вы знаете, что для меня это сверхважно! Ибо этот законопроект — о лекарствах для двух миллионов больных, среди которых почти 20 тыс. детей с тяжелой эпилепсией, онкобольные, паллиативные больные, пациенты с рассеянным склерозом и другие», — подчеркнула Стефанишина.

Вопрос о легализации марихуаны поднимался во всеукраинском опросе, инициированном президентом Владимиром Зеленским. Он проводился в день местных выборов — 25 октября 2020-го. По результатам опроса, легализацию каннабиса поддерживают 64,88 процента опрошенных.

В сентябре 2020-го спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков признал, что украинское общество пока не готово к легализации короткоствольного оружия, проституции и марихуаны — ни ментально, ни религиозно, ни исторически. До этого в министерстве здравоохранения Украины допускали, что в парламенте могут рассмотреть законопроект о легализации медицинского каннабиса.