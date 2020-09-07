Украинцев признали неготовыми к легализации проституции и марихуаны

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков признал, что украинское общество пока не готово к легализации короткоствольного оружия, проституции и марихуаны — ни ментально, ни религиозно, ни исторически. Такое мнение он высказал в интервью порталу «Українські Новини».

Разумков сказал, что лично он не поддерживает декриминализацию легких наркотиков, в том числе в медицинских целях. «Я сам никогда не употреблял и, если мы говорим о медицинских целях, то у нас очень часто под красивой вывеской появляются плохие идеи. Поэтому не поддерживаю», — пояснил политик.

Одной из первых за использование на Украине марихуаны в медицинских целях выступила бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун. Она отмечала, что каннабис помогает облегчить страдания пациентов и нормализовать самочувствие при ряде тяжелых заболеваний и состояний, а его использование в медицине с определенными оговорками — «нормальная мировая практика».

В Министерстве здравоохранения Украины допускали, что в парламенте могут рассмотреть законопроект о легализации медицинского каннабиса. В июне возле здания офиса президента Украины в Киеве прошла массовая акция с требованием легализовать использование марихуаны в медицинских целях.