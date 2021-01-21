Верховная Рада выступила за легализацию на Украине марихуаны

Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования выступил за легализацию марихуаны на Украине в медицинских целях. Об этом пишет «Страна.ua».

Соответствующие законопроекты могут быть рассмотрены уже на ближайшем заседании парламента.

«В целом Комитет по вопросам здоровья нации поддерживает идею легализации каннабиса в медицинских целях при условии жесткого контроля за его использованием. Сейчас есть ряд законодательных инициатив по легализации медицинского каннабиса. На одном из ближайших заседаний комитета по вопросам здоровья нации мы вместе с экспертами их рассмотрим», — сказал депутат от партии «Слуга народа» Михаил Радуцкий.

Он добавил, что депутаты совместно с экспертами согласуют один вариант законопроекта, в котором будут учитываться все детали и инициативы парламентариев.

Вопрос о легализации марихуаны поднимался во всеукраинском опросе, инициированном президентом Владимиром Зеленским. Он проводился в день местных выборов — 25 октября. По результатам опроса, легализацию каннабиса поддерживают 64,88 процента опрошенных.

В сентябре 2020-го спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков признал, что украинское общество пока не готово к легализации короткоствольного оружия, проституции и марихуаны — ни ментально, ни религиозно, ни исторически. До этого в министерстве здравоохранения Украины допускали, что в парламенте могут рассмотреть законопроект о легализации медицинского каннабиса.

Летом возле здания офиса президента Украины в Киеве прошла акция с требованием легализовать использование марихуаны в медицинских целях. В митинге приняли участие около 100 человек.