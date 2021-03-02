На Украине предупредили об опасности легализации марихуаны

Глава МВД Украины Арсен Аваков призвал не спешить с легализацией марихуаны в стране. Такое мнение он выразил в интервью журналисту Дмитрию Гордону, доступном на YouTube-канале.

Министр внутренних дел подчеркнул, что допускает возможность выдачи гражданам каннабиноидов по рецепту. «Но я категорически против, чтобы разрешить марихуану выращивать на подоконнике в горшочке и при необходимости употреблять», — пояснил он.

Аваков добавил, что марихуана впоследствии приводит к зависимости от более тяжелых наркотиков. «Это не спасет нашу экономику, это просто создаст и без того в нашей непростой жизни дестабилизацию», — раскрыл опасность легализации глава ведомства. Он добавил, что многие страны, которые либерализировали сферу наркотиков, уже жалеет о своем решении.

Ранее комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования выступил за легализацию марихуаны на Украине в медицинских целях. Соответствующие законопроекты могут быть рассмотрены уже на ближайшем заседании парламента.

Вопрос о легализации марихуаны поднимался во всеукраинском опросе, инициированном президентом Владимиром Зеленским. Он проводился в день местных выборов — 25 октября 2020-го. По результатам опроса, легализацию каннабиса поддерживают 64,88 процента опрошенных.

В сентябре 2020-го спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков признал, что украинское общество пока не готово к легализации короткоствольного оружия, проституции и марихуаны — ни ментально, ни религиозно, ни исторически. До этого в министерстве здравоохранения Украины допускали, что в парламенте могут рассмотреть законопроект о легализации медицинского каннабиса.