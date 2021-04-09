На Украине легализовали лекарства на основе марихуаны

Правительство Украины легализовало использование в медицинских целях нескольких препаратов на основе марихуаны. Об этом сообщает портал «Гордон».

Кабмин опубликовал соответствующее постановление в пятницу, 9 апреля. Лекарства убрали из списка наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

Речь идет о таких препаратах, как дронабинол, набилон и набиксимолс. Первые два применяются против тошноты и рвоты, вызванных химиотерапией, третий — для снятия спазмов мышц при рассеянном склерозе.

Осенью прошлого года вопрос о легализации каннабиса был включен во всеукраинский опрос, инициированный президентом Владимиром Зеленским. Около 70 процентов граждан поддержали эту идею.

Министр внутренних дел Арсен Аваков призвал не спешить с легализацией каннабиса. Он заявил, что «категорически против, чтобы разрешить марихуану выращивать на подоконнике в горшочке». Глава МВД отметил, что ее употребление ведет к зависимости от тяжелых наркотиков.