Украине предсказали возвращение в Средневековье в случае нового кризиса

Политолог Руслан Бортник в эфире YouTube-канала «Первый казацкий» предсказал Украине возвращение в Средневековье в случае нового кризиса. По его мнению, страна зависима от импорта и иностранных технологий.

Эксперт раскритиковал заявления властей о том, что Украина стала «аграрной сверхдержавой» и подчеркнул, что каждая единица произведенной в государстве продукции несет в себе от 20 до 70 процентов зарубежных компонентов, будь то химикаты, посевной материал, лекарства или средства роста.

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По мнению Бортника, Киеву «нечем хвастаться», поскольку страна работает на развитие Запада, но сама обнищала. Он напомнил, что в советские годы руководство всячески поддерживало машиностроение, что являлось важным для производственной безопасности и независимости. В настоящее время Украина полностью зависит от импорта не только технологического, но и энергетического.

«Если возникнет какой-либо кризис, и мы потеряем доступ к этим технологиям, то мы снова будем возвращаться в Средневековье. Сегодня же мы, получая килограмм пшеницы или мяса, получаем небольшую долю прибыли, и гоним это на Запад. Там это превращается в муку, макароны, хлеб, хамон, консервы и с большой добавленной стоимостью продается», — заключил политолог.

Ранее украинский политолог Андрей Золотарев заявил, что политика президента Украины Владимира Зеленского может в любой момент привести к катастрофе, которая повергнет страну в нищету, беззаконие и анархию, а экономика скатится до уровня стран третьего мира. По его мнению, курс нынешних властей ведет к развалу социального государства, деиндустриализации и переписыванию истории с целью разделить общество на «правильных» и «неправильных».