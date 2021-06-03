Украинский экс-министр раскритиковал Зеленского за навязывание «боязни России»

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в интервью изданию «Страна.ua» раскритиковал президента Владимира Зеленского за навязывание Западу «боязни России».

По его мнению, глава украинского государства уверен, что США и Евросоюз должны руководствоваться интересами Киева, в то время как они находятся на страже собственных национальных интересов. Таким образом лидер не может понять, что газопровод «Северный поток-2» достраивается, поскольку выгоден Германии, а президент США Джо Байден отказался от новых санкций, не желая обострять отношения с Берлином, добавил экс-министр.

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«Зеленский выглядит абсолютно наивно, рассказывая западным "монстрам", что соответствует их интересам, а что — нет. Просто руководители этих стран, в отличие от Зеленского, не руководствуются и не обязаны руководствоваться нарративами украинской пропаганды. У них есть собственное, объективное понимание происходящего в Донбассе, а вовсе не "боязнь России", и это их понимание надо уважать», — подчеркнул Суслов.

Он выразил мнение, что Украину не берут «и, вероятно, не возьмут» в НАТО по причине того, что Киев не может объективно оценить международную ситуацию и сохранить баланс интересов.

Ранее Зеленский на встрече с делегацией Конгресса США назвал неработающими санкции, введенные против России. По его словам, Москва «привыкла с этим жить, забирая при этом другие территории и угрожая Европе», что непозволительно для цивилизованного мира. Украинский лидер выразил мнение, что следует не просто оказывать давление, а «выстроить новый формат санкционной политики».