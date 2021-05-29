Украине предрекли нищету, беззаконие и анархию

Политика президента Украины Владимира Зеленского может в любой момент привести к катастрофе, которая повергнет страну в нищету, беззаконие и анархию. Такое развитие событий предрек украинский политолог Андрей Золотарев в эфире YouTube-канала UkrLife.

По его мнению, курс нынешних властей ведет к развалу социального государства, деиндустриализации и переписыванию истории с целью разделить общество на «правильных» и «неправильных».

«Если у нас экономика будет катиться в третий мир, то в третьем мире будет и политика со всеми вытекающими отсюда прелестями, свойственными странам третьего мира. Это цензура, закрытие неугодных медиа, убийства и похищение неугодных политиков, несудебные расправы, эскадроны смерти», — заключил Золотарев.

Ранее Золотарев заявил, что из-за открытия рынка земли Киев в ближайшем будущем может лишиться аграрного потенциала. Он предупредил, что в результате реформы от 3,5 до 5 миллионов украинцев станут «лишними людьми». Соответствующий закон приняла Верховная рада, он начинает действовать с 1 июля 2021 года. На Украине почти 20 лет существовал мораторий на продажу сельскохозяйственных угодий.