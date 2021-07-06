Украину признали неспособной превратиться в европейскую версию России

Украина в ближайшей перспективе неспособна превратиться в европейскую версию России, рассказал в интервью «Ленте.ру» политический аналитик Станислав Белковский.

«Эта концепция появилась еще после первого Майдана 2004 года. То есть уже 17 лет Украина не может стать "восточноевропейской Швейцарией" и не движется в этом направлении», — сказал политолог.

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По мнению Белковского, причина состоит в некомпетентности и корыстности украинских элит: «Они не готовы к решению такого типа задач и даже к формулированию их таким образом. Но русский язык и русская культура не обречены, потому что слишком мощны внутри себя. Они будут присутствовать».

Политолог добавил, что на Украине должна пройти еще одна смена поколений, чтобы появились сильные политики, которые поймут, что русский язык является важнейшим национальным активом Украины, а не «токсичным балластом».

«Когда те или иные политики идут к власти, они делают вид, что все это понимают. Когда они приходят к власти, им вдруг начинает казаться, что это слишком сложно. Гораздо проще идти старой проторенной дорогой, нагнетать вражду с Россией, объявив ее главным источником своих неприятностей, устраивать гонения на русский язык, как будто Украина из-за него не развивается (...) Все равно важнейшей проблемой Украины была и остается коррупция. И сегодня это говорят все, включая президента США Джо Байдена», — констатировал Белковский.

Ранее в интервью «Ленте.ру» Белковский раскрыл главную цель Зеленского до окончания срока его полномочий. Политолог не исключил возможности проведения досрочных президентских выборов на Украине до 2024 года. Он при этом считает, что Зеленский все больше избирает в качестве ролевой модели в политике своего российского коллегу Владимира Путина.