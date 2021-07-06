Раскрыта главная цель Зеленского до окончания президентского срока

Президент Украины Владимир Зеленский пытается лишить влияния своих основных политических оппонентов, прежде всего — пятого президента Петра Порошенко и председателя политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал политолог Станислав Белковский.

По его мнению, главная цель Зеленского — обеспечить возможность избраться на второй срок.

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«Ему надо устранить своего основного конкурента в борьбе за президентский пост на следующих выборах — мэра Киева Виталия Кличко. И дать понять олигархам, что они не должны никак мешать ему (...) Все остальные задачи в политике, экономике и социальной сфере подчинены этой цели», — сказал Белковский.

Он не исключил возможности проведения досрочных президентских выборов на Украине. Белковский считает, что они могут быть назначены в том случае, «если Зеленский почувствует, что наступил момент, наиболее благоприятный для нанесения решающего удара» по оппозиции.

25 июня Зеленский заявил об отсутствии у него конкурентов на следующих президентских выборах, которые должны состояться в 2024 году. На вопрос, может ли стать его конкурентом Кличко, Зеленский посоветовал мэру сосредоточиться на решении инфраструктурных проблем Киева.

В конце мая Зеленский назвал условием для выдвижения на второй срок желание общества видеть его президентом. СМИ сообщали, что у него возник конфликт со спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым, поскольку Зеленский видит в нем возможного конкурента на предстоящих выборах. При этом, согласно опросам, более половины украинцев выступают против выдвижения Зеленского на второй срок.