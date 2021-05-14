Зеленского заподозрили в желании провести досрочные выборы

Украинского лидера Владимира Зеленского заподозрили в желании провести досрочные президентские выборы. Намерения главы государства в эфире телеканала «Наш» прокомментировал бывший министр социальной политики Украины Андрей Рева. Его цитирует РИА Новости.

По его словам, Зеленский может объявить о досрочных выборах на 30-летие независимости страны, 24 августа, а их проведение назначить на осень. Экс-министр отметил, что президент выйдет с определенными инициативами, так как катастрофа в экономике и социальной сфере заставляет его «перезагружать все то, что происходит».

Рева также считает, что сейчас Зеленскому выгодно пожертвовать тремя годами оставшегося президентского срока, чтобы снова выиграть выборы, пока у него есть реальные шансы победить.

Ранее сообщалось, что большинство граждан Украины выступают против второго президентского срока Зеленского. Согласно данным опроса компании SOCIS, на вопрос, поддерживают ли они, чтобы Зеленский баллотировался на второй срок в 2024 году, 52,1 процента ответили отрицательно; 26,2 процента опрошенных сказали, что поддерживают, 15,9 процента украинцев полагают, что до выборов еще много времени.