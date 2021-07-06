Зеленского уличили в желании стать украинским Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский все больше избирает в качестве ролевой модели в политике своего российского коллегу Владимира Путина. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал политолог Станислав Белковский.

По его мнению, Зеленский продолжит отстранять олигархов от власти, доказывать, что его действия отвечают позиции большинства, и проводить здоровую изоляционистскую политику. «Эти элементы, я думаю, он берет в судьбе и биографии своего якобы злейшего оппонента», — сказал Белковский, уличив Зеленского в желании стать украинским Путиным.

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Зеленский, считает политолог, пытается показать, что в отличие от всех предыдущих президентов Украины, он не ориентируется на понятие «элитного консенсуса» и поэтому апеллирует напрямую к народу.

«Большинство, безусловно, поддерживает гонения на олигархов и санкции против "плохих людей", вводимые Советом национальной безопасности и обороны (СНБО). То, что эти санкции вводятся совершенно вопреки Конституции Украины (...) и нет никаких ярко-выраженных критериев отличия "плохих" от "хороших" — понятно. Но большинство не разбирается в юридических нюансах», — резюмировал политолог.

Ранее в интервью «Ленте.ру» Белковский раскрыл главную цель Зеленского до окончания срока его полномочий. Политолог при этом не исключил возможности проведения досрочных президентских выборов на Украине до 2024 года.

До этого в Кремле согласились с тем, что у Путина со временем изменилось отношение к украинскому коллеге. «Зеленский с самого начала выглядел как очень современный демократичный президент, который несет порядок и демократию в свою страну. И, конечно, вот этот настрой, он явно не коррелируется с абсолютно беспрецедентным давлением на политических оппонентов», — рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

30 июня Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос о возможности встречи с Зеленским. По его словам, украинский президент отдал свою страну «под полное внешнее управление». Путин добавил, что не отказывается от встречи, однако «нужно понять, о чем говорить».

