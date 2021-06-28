Кличко объяснил причину нервозности Зеленского

Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал свои планы касательно президентских выборов на Украине в 2024 году. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua».

Он заявил, что пока не решил, будет ли баллотироваться в президенты, назвав этот вопрос спекулятивным. По мнению Кличко, потенциальное выдвижение его кандидатуры на пост президента Украины заставляет изрядно нервничать нынешнего лидера страны Владимира Зеленского.

«Зачем по этому поводу вообще спекулировать? А потом президент нервничает. Я же ни разу не говорил, что Кличко идёт в президенты. А потом начинаются обыски, разные спекуляции, политики начинают нервничать. Зачем вы это делаете?» — объяснил мэр.

Он также добавил, что гонка на выборах будет ожесточенной, а быть президентом — это не награда, а испытание, которое не каждый может выдержать.

Ранее Зеленский заявил об отсутствии среди политиков конкурентов для него на следующих выборах главы государства. На вопрос, может ли стать его конкурентом Виталий Кличко, президент посоветовал градоначальнику сосредоточиться на решении инфраструктурных проблем города.

18 мая Виталий Кличко рассказал, что в его дом на улице Богдана Хмельницкого ворвались вооруженные люди, но пришли с обысками в квартиру на два этажа ниже. Правоохранители заявили, что обыски проходили не в жилье Кличко. Сам мэр счел визит силовиков в подъезд своего дома «психологическим давлением» со стороны высшего руководства.