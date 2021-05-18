СБУ объяснила обыск в доме Кличко

Служба безопасности Украины (СБУ) объяснила обыски в доме, в котором проживает мэр Киева Виталий Кличко. По информации пресс-службы ведомства, они прошли по делу о контрабанде топлива из Белоруссии и России. Об этом сообщается на сайте СБУ.

Согласно сообщению, сотрудники службы «пресекли противоправную деятельность группы лиц». «Дельцы нелегально импортировали на Украину крупные партии топлива из Белоруссии и России. <...> По предварительным данным, незаконно импортировано продукции более чем на 100 миллионов гривен (269 миллионов рублей)», — говорится в сообщении.

Установлено, что предполагаемые злоумышленники поставляли продукцию нескольким коммерческим структурам. Чтобы избежать уплаты таможенных пошлин и акцизного налога, в документации они занижали содержание химических добавок в импортируемой продукции, в том числе ядовитого метилового спирта. Их действия нанесли государственному бюджету ущерб в особо крупном размере.

«При обыске были обнаружены и изъяты документация и печати 68 юридических лиц, финансово-хозяйственная документация задействованных в противоправной схеме СПД, ноутбуки, электронная техника и неучтенные средства», — добавили в пресс-службе.

18 мая Виталий Кличко заявил, что в его дом на улице Богдана Хмельницкого ворвались вооруженные люди, но пришли с обысками в квартиру на два этажа ниже. Самого мэра Киева в квартире в этот момент не было. Правоохранители заявили, что обыски проходили не в жилье Кличко. В то же время сам мэр в этом не был уверен. Чтобы убедиться, что в квартире не проводили обыск, Кличко пригласил журналистов к себе домой. Они подтвердили, что там действительно не было посторонних.

Сам Кличко счел визит силовиков в подъезд своего дома «психологическим давлением» из-за проводимой им политики по коронавирусу, которая не нравится руководству страны.

Ранее Кличко в связи с обысками у столичных чиновников и на городских предприятиях заявил о давлении на него со стороны окружения президента Украины Владимира Зеленского. Он заявил, что правоохранительные и налоговые органы «буквально кошмарят столичную власть». Позже он записал видеообращение, в котором обвинил руководство страны в попытках дискредитировать его. Он сравнил Зеленского с бывшим главой государства Виктором Януковичем. «А вот вы таки преемники Януковича! Помните, где он сейчас?» — сказал Кличко.