Начался обыск у соратника Кличко

Украинские силовики начали обыск дома у Артура Палатного, соратника мэра Киева Виталия Кличко по партии «Удар». Об этом 12 мая сообщает «Интерфакс — Украина».

Глава исполкома партии Палатный заявил, что обыски также проходят в квартире его бывшей жены, с которой они развелись 20 лет назад. По его словам, сотрудники правоохранительных органов «не могут адекватно объяснить основания для своих действий».

Палатный добавил, что власть пытается запугать партию, которая «может составить сильную конкуренцию на выборах». «Мы уже это проходили. Времена [бывшего президента Виктора] Януковича стали хорошей прививкой от страха и серьезного восприятия таких дешевых шоу. Декорации изменились, методы перешли по наследству», — добавил он.

Артур Палатный возглавил исполком «Удара» в конце марта. Он является вице-президентом Федерации бокса Киева.

Ранее лидер «Удара» Кличко предложил сделать партию «платформой для объединения всех профессиональных и патриотических украинцев: лидеров на местах, общественных активистов, экспертов и просто неравнодушных людей».