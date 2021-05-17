Кличко пригрозил Зеленскому и сравнил его с Януковичем

Мэр Киева Виталий Кличко записал видеообращение с требованием отчета от правоохранительных органов о статусе дел, документы по которым Киевская городская государственная администрация (КГГА) передавала по результатам аудитов. Об этом говорится в его Telegram-канале.

Кличко обвинил власть в попытках дискредитировать его.

«Скажу одно: вы (офис президента Украины Владимира Зеленского — прим. «Ленты.ру») сейчас проворачиваете ту же схему, что делал [бывший президент Виктор] Янукович с [тогдашним мэром Киева Леонидом] Черновецким. Но учтите, пожалуйста: я вам не Черновецкий! А вот вы таки преемники Януковича! Помните, где он сейчас?» — пригрозил Кличко.

Он вспомнил о событиях 2010 года, когда Янукович назначил главой КГГА Александра Попова. Данное назначение произошло, даже несмотря на то, что мэром Киева тогда был Черновецкий.

13 мая Кличко в связи с обысками у столичных чиновников и на городских предприятиях заявил о давлении на него. По словам мэра, два дня правоохранительные и налоговые органы «буквально кошмарят столичную власть».