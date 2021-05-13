Кличко заявил о давлении на него из-за обысков у киевских чиновников

Мэр Киева Виталий Кличко в связи с обысками у столичных чиновников и на городских предприятиях заявил о давлении власти на него. Об этом 13 мая сообщает Vesti.ua.

По словам Кличко, два дня правоохранительные и налоговые органы «буквально кошмарят столичную власть». «Такого не было в Украине даже в махровые времена [президента Виктора] Януковича! Врываются на коммунальные предприятия, домой к их руководителям. Это какие-то налеты», — возмутился мэр.

Обыски прошли в департаментах земельных ресурсов и социальной политики, а также в «Киевзеленстрое», «Спецжилфонде», «Киевавтодоре», Киевском институте земельных отношений, «Киевгорсвете». Кроме того, в шесть утра «ворвались домой» к главному архитектору украинской столицы, рассказал Кличко.

«Это давление на столичную власть и подавление местного самоуправления. Давление на меня лично! Не хотят, чтобы Киевом руководил мэр, избранный киевлянами, а не назначенный центральной властью казачок», — заключил он.

Накануне прошел обыск дома у Артура Палатного — главы исполкома партии Кличко «Удар» и вице-президента Федерации бокса Киева.