Кличко оценил потери Киева из-за коронавируса

Мэр Киева Виталий Кличко оценил экономические потери Киева из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, более чем в 2,5 миллиарда гривен (около 6,7 миллиарда рублей), пишет «Страна.ua».

По его словам, эти цифры относятся лишь к потерям городского бюджета за первый квартал 2021 года, тогда как реальный сектор столичной экономики пострадал еще сильнее. Политик назвал эти показатели болезненными и пообещал с начала мая ослабить санитарные меры и разрешить работу кафе, ресторанов и баров. «Я не исключаю, что с большой вероятностью с 1 мая мы сможем перейти из красной в оранжевую зону, будет открыт общественный транспорт», — сказал Кличко.

При этом он подчеркнул, что власти будут делать все возможное, чтобы не допустить переполнения автобусов, трамваев и вагонов метро, а часть ограничений сохранится и после отмены локдауна. Их перечень определит городская комиссия по ЧС 28 апреля.

Режим тотального карантина в украинской столице был объявлен на период с 5 по 16 апреля. На это время была прекращена работа детских садов и школ, заведений общепита, ярмарок и рынков. Власти сообщали, что медицинская система города на грани коллапса. Позже локдаун продлили до конца месяца.