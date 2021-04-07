Кличко похвастался новым увлечением

Мэр Киева Виталий Кличко похвастался перед своими подписчиками новым увлечением — политик учится управлять самолетом. Фотографию из кабины пилота он опубликовал в Instagram.

На фотографии видно, как Кличко разместился на месте второго пилота. Слева от него сидит капитан небольшого воздушного судна. «Продолжаю учиться. Я не просто так говорю это», — написал мэр.

Как политик, так и капитан находятся в самолете без медицинских масок, несмотря на действие в Киеве режима тотального карантина, который был объявлен на период с 5 по 16 апреля.

Ранее Кличко был замечен на похоронах бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса во время того, как делал селфи со своей вероятной поклонницей в траурной колонне. Журналисты сочли его поступок неэтичным, сам политик никак не прокомментировал ситуацию.