Украинские силовики пришли в дом к Виталию Кличко

Несколько десятков украинских силовиков с оружием пришли в дом мэра Киева Виталия Кличко, сообщает издание «Обозреватель» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным портала, политика во время «маски-шоу» не оказалось в помещении, так как он ушел на утреннюю пробежку. Цель их визита к мэру пока неизвестна. В настоящий момент правоохранители ожидают, когда он вернется домой. Официального подтверждения этой информации пока нет. О подозрении Кличко в совершении какого-либо преступления также не сообщалось.

Ранее украинские правоохранители провели серию обысков у столичных чиновников и на городских предприятиях Киева. 13 мая Виталий Кличко заявил о давлении на свою команду со стороны президента страны Владимира Зеленского.

17 мая политик записал видеообращение, в котором обвинил действующие власти в попытках дискредитировать его и сравнил главу государства с бывшим президентом Виктором Януковичем. «А вот вы таки преемники Януковича! Помните, где он сейчас?» — сказал мэр.