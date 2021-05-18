Кличко прокомментировал визит силовиков цитатой из «Брат-2»

Мэр Киева Виталий Кличко счел визит силовиков в подъезд своего дома утром 18 мая «психологическим давлением» из-за проводимой им политики по коронавирусу, которая не нравится руководству страны. Об этом сообщает УНИАН.

По словам градоначальника, хотя правоохранители проводили обыск двумя этажами ниже, по камерам наблюдения удалось засечь, что они звонили в квартиру и интересовались его местонахождением. Этот инцидент политик расценил как прямую попытку властей повлиять на свои решения. «Это давление обусловлено тем, что кому-то не нравятся мои заявления о необходимости введения локдауна, когда у нас больницы переполнены», — сказал Кличко.

Вопрос журналистов о мотивации такого рода преследований политик прокомментировал цитатой из фильма режиссера Алексея Балабанова «Брат-2»: «В чем сила, брат? Сила в правде». Он пояснил, что власти опасаются политической конкуренции, а потому пытаются скрыть правду от украинцев.

Утром 18 мая в дом Кличко на улице Богдана Хмельницкого наведались с обыском правоохранители. Они заявили, что обыски проходили не в квартире мэра. В то же время сам мэр в этом не был уверен. Чтобы убедиться, что в ней не проводили обыск, Кличко пригласил журналистов к себе домой. Они подтвердили, что там действительно не было посторонних.

Ранее мэр в связи с обысками у столичных чиновников и на городских предприятиях заявил о давлении на него со стороны окружения президента Украины Владимира Зеленского. Он заявил, что правоохранительные и налоговые органы «буквально кошмарят столичную власть».

Позже он записал видеообращение, в котором обвинил руководство страны в попытках дискредитировать его. Он сравнил Зеленского с бывшим главой государства Виктором Януковичем. «А вот вы таки преемники Януковича! Помните, где он сейчас?» — сказал Кличко.