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Кличко заявил о ворвавшихся в его дом вооруженных людях

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Фото: страница Віталія Кличко на Facebook

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в его дом ворвались вооруженные люди, но пришли с обысками в квартиру на два этажа ниже. Об этом сообщает телеканал «Украина 24».

«Сегодня с утра, каждое утро я тренируюсь, и поступила информация, что вооруженные люди ворвались в подъезд, ломились в дверь [моей квартиры]. Сейчас они или испугались, или ушли в другую квартиру. Я хочу сказать, что они не рассчитывали, что я с утра тренируюсь, в 7:30 я был уже в спортзале, дверь была закрыта, никого нет, но они постояли-постояли и уже пошли дальше», — сказал Кличко.

Он добавил, что открыт для диалога и готов сотрудничать с правоохранителями. «Сказали, что пришли в квартиру двумя этажами ниже. Я знаю, что там живут бывшие работники оперного театра. Там, сказали, сдают квартиру — и там живут какие-то враги государства, раз пришла СБУ», — резюмировал Кличко.

Ранее сообщалось, что утром 18 мая в дом Кличко на улице Богдана Хмельницкого наведались с обыском правоохранители. Самого мэра в квартире в этот момент не было. Правоохранители заявили, что обыски проходили не в жилье Кличко. В то же время сам мэр в этом не был уверен. Чтобы убедиться, что в квартире не проводили обыск, Кличко пригласил журналистов к себе домой. Они подтвердили, что там действительно не было посторонних.

17 мая Кличко записал видеообращение, в котором обвинил действующую власть в попытках дискредитировать его. Он сравнил президента Владимира Зеленского с бывшим главой государства Виктором Януковичем. «А вот вы таки преемники Януковича! Помните, где он сейчас?» — сказал мэр.

13 мая Кличко в связи с обысками у столичных чиновников и на городских предприятиях заявил о давлении на него. По словам мэра, два дня правоохранительные и налоговые органы «буквально кошмарят столичную власть».


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