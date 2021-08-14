Украине предрекли «неприятный сюрприз» во время визита Меркель

Украинский депутат Николаенко заявил, что Меркель вмешается в конфликт Зеленского и Кличко

Украинский депутат Андрей Николаенко в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что Киев ждет «неприятный сюрприз» во время визита канцлера Германии Ангелы Меркель. По его мнению, она вмешается в конфликт президента Владимира Зеленского и мэра украинской столицы Виталия Кличко, передает РИА Новости.

По мнению парламентария, Запад рассматривает обострение отношений между украинским лидером и городским главой как политическое преследование, а не экономическое обстоятельство, и обсуждение этой темы станет сигналом к прекращению происходящего.

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«Однозначно знаю, что немецкая сторона будет ставить вопрос Кличко. И это неприятный сюрприз будет для украинской стороны», — подчеркнул Николаенко.

25 июня Зеленский заявил об отсутствии у него конкурентов на следующих президентских выборах, которые должны состояться в 2024 году. На вопрос, может ли стать его конкурентом Кличко, Зеленский посоветовал мэру сосредоточиться на решении инфраструктурных проблем Киева.

В конце июля украинский лидер раскритиковал Кличко за несоблюдение эпидемиологических мер при проведении массовых мероприятий на фоне пандемии и обвинил в распространении коронавирусной инфекции.

Меркель посетит Киев с визитом 22 августа. До этого, 20 августа, канцлер также планирует посетить Москву.

