Стало известно о скором визите Меркель на Украину

Канцлер Германии Ангела Меркель 22 августа посетит Киев, где обсудит с украинскими властями вопросы безопасности и двустороннего сотрудничества. Об этом стало известно из сообщения пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова, опубликованного в Facebook.

Он не указал, как долго продлится визит и планирует ли украинский лидер Владимир Зеленский встречаться с Меркель, но отметил, что переговоры будут посвящены актуальным проблемам в украино-германских отношениях.

Как отмечает «Интерфакс-Украина», 23 августа в Киеве состоится первый саммит «Крымской платформы» — международной площадки по «деоккупации» полуострова. В нем примут участие около 40 стран. Намерена ли канцлер представлять интересы Германии на этом мероприятии, пока неизвестно.

Последние переговоры Зеленского и Меркель прошли в Берлине 12 июля. После их окончания канцлер призвала Украину как можно скорее реализовать взятые на себя в рамках Минских соглашений обязательств, в том числе имплементировать в законодательство «формулу Штайнмайера».