Российский посол назвал будущее отношений Москвы и Берлина после ухода Меркель

Посол России в Германии Сергей Нечаев в интервью газете «Известия» рассказал, какое будущее ждет отношения Москвы и Берлина после ухода канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

По его словам, российско-германские отношения имеют «солидный фундамент», сформированный за долгие годы «совместной истории, разнопланового двустороннего взаимодействия, интенсивных межобщественных и межчеловеческих контактов».

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При этом ситуацию в отношениях на сегодня он назвал непростой. Как считает Нечаев, сложная фаза развития возникла в силу избранной Берлином линии применительно к России, в том числе нелегитимные санкции.

В то же время Россия и Германия имеют большое число общих тем и сфер взаимных интересов. Москва со своей стороны заинтересована в расширении имеющихся разветвленных контактов во множестве сфер. «Мы будем уважать волеизъявление немецкого народа и готовы к диалогу и сотрудничеству с легитимно избранным и сформированным в соответствии с демократическими процедурами германским правительством», — сказал посол.

В июле Меркель заявила, что будущему канцлеру Германии следует строить отношения с Москвой с учетом ценностей и интересов Берлина. Она подчеркнула, что в позициях двух стран существуют серьезные разногласия, в том числе по вопросу Украины. Однако Меркель призвала продолжать попытки найти решение насущных проблем и сохранять конструктивное взаимодействие с российской стороной.

Парламентские выборы в Германии состоятся 26 сентября. По итогам голосования в стране сформируют новое правительство во главе с канцлером. Меркель отказалась выдвигать свою кандидатуру на будущих выборах.