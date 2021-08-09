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Посол России в Германии раскрыл сроки завершения «Северного потока-2»

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Сергей Нечаев
Сергей Нечаев
Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Строительные работы по газопроводу «Северный поток-2» находятся на финальной стадии, сообщил посол России в Германии Сергей Нечаев в интервью газете «Известия».

Также он раскрыл сроки завершения строительства. По словам Нечаева, до окончания строительства остаются считанные недели. «Исходим из того, что германо-американская договоренность не повлияет на темпы сооружения и сроки завершения "Северного потока-2"», — сказал он.

Посол подчеркнул, что США и Германия не заключали соглашения по проекту, речь идет о совместном заявлении, которое не является юридически обязывающим документом. «Оно не несет никаких конкретных обязательств для России, которая не участвовала в его подготовке», — заявил собеседник издания.

Ранее бывший глава правления компании «Нафтогаз» Андрей Коболев назвал причины провала Украины в борьбе с «Северным потоком-2». По его мнению, это обусловлено потерей Киевом статуса «любимца» США.

21 июля США обнародовали детали соглашения с Германией по «Северному потоку-2». Вашингтон не станет препятствовать завершению его строительства в территориальных водах Германии, однако Берлин возьмет на себя обязательства по продлению действующего контракта на транзит российского газа через территорию Украины. В случае отказа Москвы подписать с Киевом соответствующий договор и использования объекта для политического давления против нее будут введены санкции.

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