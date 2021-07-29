В России усомнились в возможности республиканцев повлиять на «Северный поток-2»

Политолог, председатель президиума неправительственной организации «Совет по внешней и оборонной политике» Федор Лукьянов в разговоре с «Лентой.ру» назвал «политической игрой» попытки республиканцев в США повлиять на работу по «Северному потоку-2». По его мнению, речь идет, скорее, о внутреннем конфликте Демократической и Республиканской партий, в ходе которого противники действующего президента страны Джо Байдена пытаются показать его слабым и играющим на руку главе России Владимиру Путину.

Группа американских сенаторов-республиканцев поставила ультиматум администрации Байдена из-за газопровода «Северный поток-2». Парламентарии пригрозили заблокировать назначения в Минфине США, если правительство не изменит свою позицию по реализации проекта и не введет новые санкции.

Внутренняя политическая игра

Лукьянов уверен, что Байден не станет портить свой имидж и менять принятое решение в угоду Республиканской партии, так как президент не может поддаваться на шантаж.

«Думаю, это чисто политическая игра. Но Байден свое решение уже принял, он уже обговорил и утвердил его со своим основным партнером, Германией, и ничего менять, особенно под давлением, не станет. Дело уже даже не в России и Германии, а в том, что президент — человек, действующий по своему усмотрению. Так что через какое-то время угрозы и волнения просто сойдут на нет», — заявил политолог.

Как считает эксперт, задача республиканцев — не добиться прекращения работ по «Северному потоку-2», а продемонстрировать, что Байден действует против интересов Америки: вернуть демократам все те обвинения, которые выдвигались против экс-президента Дональда Трампа, которого обвиняли в том, что он слишком слабый и «пляшет под дудку» Путина.

«Через какое-то время возникнут другие темы, более важные для представителей обеих партий, — предположил Лукьянов. — Потому что политический процесс в Конгрессе — вечный торг, когда одни вопросы используются в качестве размена для других, более важных тем. В сухом остатке можно заключить, что решение Байдена по газопроводу пересмотрено не будет, тем более, что проект фактически завершен».

Будущие проблемы «Северного потока-2»

Теоретически, как отметил Лукьянов, возможности повлиять на работу по газопроводу у американцев сохраняются даже на данном этапе — Байден мог бы отказаться от своей позиции, ввести новые санкции, которые не позволили бы европейским и прочим клиентам взаимодействовать с «Северным потоком-2». И все же этот поезд, по мнению политолога, уже ушел. Вероятнее всего, Штаты прибегнут к другой, более перспективной стратегии.

«Предположу, что борьба будет развиваться в другой плоскости, на уровне Евросоюза и условий использования газопровода. США, безусловно, внесут свой вклад, поскольку это уже за пределами договоренностей: есть договоренность, что "Северный поток-2" будет существовать в принципе, но то, как именно он будет работать, пока никто не обсуждал. Так что будут приниматься любые решения, чтобы ограничить действия России», — заключил Лукьянов.

Ранее глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле рассказал, что строительство «Северного потока-2» полностью завершится к концу августа. Это стало возможным после заключения сделки между США и Германией, условия которой предполагают использование газопровода в обмен на продолжение транзита российского газа через территорию Украины, а Берлин и Вашингтон будут совместно добиваться энергетической безопасности Киева.