«Северный поток-2» достроили на 99 процентов

Компания-оператор российского экспортного газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG заявила, что он достроен на 99 процентов. Заявление приводит РИА Новости.

«Трубоукладочное судно "Академик Черский" полностью выполнило первоначально запланированный объем работ для газопровода "Северный поток 2". Таким образом, к настоящему времени газопровод завершен на 99%», — говорится в сообщении. В настоящее время работы на заключительном участке проекта продолжает российская трубоукладочная баржа «Фортуна».

Ранее 28 июля глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле рассказал, что строительство «Северного потока-2» полностью завершится к концу августа. В середине июля глава Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг говорил, что трубовпровод завершен на 98 процентов.