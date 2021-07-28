Назван срок завершения строительства «Северного потока-2»

Строительство «Северного потока-2» завершится к концу августа. Об этом заявил глава австрийской компании OMV Райнер Зеле, передает ТАСС.

Во время пресс-конференции, посвященной результатам второго квартала, он заметил, что прокачка газа по новому маршруту может начаться до конца года.

OMV является партнером «Газпрома» в проекте «Северного потока-2». Говоря о сроках завершения работ, Зеле сослался на информацию главы Nord Stream 2 AG, оператора газопровода, Маттиаса Варнига.

Две недели назад Варниг в интервью немецким СМИ указывал, что газопровод готов на 98 процентов, достроить осталось только вторую нитку. На тесты и сертификацию уйдет порядка двух-трех месяцев.

Главным препятствием для завершения проекта считалась позиция США. Однако проблему удалось снять с помощью сделки Вашингтона и Берлина, в рамках которой немецкие власти взяли на себя ряд обязательств по использованию газопровода и защите транзита через Украину после 2024 года.

Против по-прежнему выступают Польша и Украина. Причем если в Варшаве считают, что помешать запуску уже не удастся, то в Киеве надеются на изменение позиции американского руководства.