Байдену предсказали «разговор на повышенных тонах» с Зеленским

Президент США Джозеф Байден должен готовиться к «разговору на повышенных тонах» с президентом Украины Владимиром Зеленским из-за своего решения позволить России достроить газопровод «Северный поток-2». Об этом заявил глава правящей фракции Верховной Рады «Слуга Народа» Давид Арахамия в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, сейчас украинские власти «получают десятки писем» от американских конгрессменов из обеих партий, которые остались недовольны решением администрации главы государства на счет проекта. Депутат предсказал, что многие из них захотят встретиться с украинским лидером, хотя дата его визита в США, 30 августа, и выпала на каникулы у Конгресса.

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Эта ситуация, как уверяет политик, должна заставить Байдена посмотреть на ситуацию «глазами своего партнера» и ввести новые санкции против «Северного потока-2». «Делают вид, что недооценивают удар, который они совершают таким поступком. На дипломатическом языке говорят, что "мы глубоко встревожены", а на недипломатическом люди говорят, как есть», — объяснил Арахамия.

21 июля США обнародовали детали соглашения с Германией по «Северному потоку-2». Вашингтон не станет препятствовать завершению его строительства в территориальных водах Германии, однако Берлин возьмет на себя обязательства по продлению действующего контракта на транзит российского газа через территорию Украины. В случае отказа Москвы подписать с Киевом соответствующий договор и использования объекта для политического давления против нее будут введены санкции.

В ответ на сделку украинские власти жестко раскритиковали президента Байдена и канцлера Германии Ангелу Меркель. Киев заверил, что не получил от Берлина и Вашингтона гарантий своей энергетической безопасности, и пообещал до последнего бороться с реализацией проекта.