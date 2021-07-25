В Киеве объяснили противостояние «Северному потоку-2»

Cпикер Верховной Рады Дмитрий Разумков объяснил противостояние Киева строительству газопровода «Северный поток-2» в интервью изданию «Страна.ua».

«Помните историю с Керченским мостом, достроят — не достроят? Когда достроили, начали говорить, что развалится, еще же не развалился», — напомнил Разумков. По его словам, украинские власти не работают «против России, Германии или еще кого-то», а отстаивают интересы страны «в политическом, геополитическом, экономическом и во всех планах».

В ответ на вопрос об ожиданиях от планируемой встречи президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского, Разумков отметил, что «нужно на максимум отрабатывать сразу». Он также понадеялся, что беседа двух лидеров приведет к изменениям в позиции по «Северному потоку-2», так как власти Украины «переживают за интересы страны».

США и Германия пришли к компромиссу по «Северному потоку-2» 21 июля. Стороны условились принять ответные меры против России, если она попытается использовать поставки газа в качестве «оружия» против Украины.

