Эксперт оценил масштабы эксплуатации «Северного потока-2»

Морская часть газопровода «Северный поток-2», скорее всего, будет загружена на полную мощность. Так оценил масштабы эксплуатации газопровода эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков, передают «Известия».

«"Газпром" сможет продавать газ в 12 милях от берега Германии на дне моря, где формально начинается Евросоюз. Там просто передавать часть газа другим собственникам — европейским потребителям. И они будут вторую часть трубы загружать как бы своим газом. Таким образом, морскую часть можно будет загрузить на 100 процентов», — сказал Юшков.

Он добавил, что маршрут нового газопровода позволит сократить выбросы парниковых газов по сравнению с украинским транзитом, так как он уменьшает расстояние. Так, от Ямала, основного источника российского газа, до Германии расстояние по северному маршруту теперь стало короче на 1800 километров. «Чем меньше качаешь, тем меньше тратишь энергии, меньше происходит выбросов», — заключил Юшков.

Ранее глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон назвал основную проблему для страны после запуска газопровода «Северный поток-2». По его словам, это вопрос обеспечения энергетической безопасности. Он отметил, что в настоящее время сохраняющийся транзит «связывает руки» России.