Трамп раскритиковал Байдена за одобрение «Северного потока-2»

Бывший президент США Дональд Трамп в ходе выступления в Аризоне раскритиковал своего преемника Джо Байдена за одобрение газопровода «Северный поток-2». Его слова приводит РИА Новости.

Экс-глава Белого дома подчеркнул, что он «остановил» строительство, а нынешний лидер его одобрил «в течение пары недель». По его словам, после завершения работ, спустя пару месяцев, «это будут миллиарды и миллиарды долларов».

«Он одобрил самый большой трубопровод в мире, который идет из России в Германию, а мы-то должны защищать Германию. Я лажу с [президентом России Владимиром] Путиным, потому что это хорошо, я с ним лажу, он со мной ладит, но никто не был жестче с Россией, чем я», — заявил Трамп.

По его словам, он говорил канцлеру Германии Ангеле Меркель, что с «Северным потоком-2» будет покончено, и спросил ее, почему США тратят миллиарды долларов на «защиту от России», в то время как ФРГ за суммы того же порядка приобретают у нее энергию.

21 июля стали известны детали соглашения США и Германии по «Северному потоку-2». Согласно им, американская сторона не будет препятствовать завершению строительства газопровода в территориальных водах Германии, а ФРГ возьмет на себя обязательства по продлению действующего контракта на транзит российского газа через территорию Украины. В том случае если Москва откажется подписывать с Киевом соответствующий договор или будет использовать объект для политического давления, против нее будут введены санкции.

