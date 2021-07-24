В США предложили вынести Байдену импичмент из-за «Северного потока-2»

Американский журналист Марк Тиссен в статье газеты Washington Post предложил вынести импичмент президенту США Джо Байдену из-за сделки с Германией по «Северному потоку-2».

Обозреватель отметил, что глава Белого дома оказывает давление на украинского лидера Владимира Зеленского и вынуждает его согласиться на невыгодные для Киева условия. Он напомнил, что в 2019 году демократы инициировали процедуру импичмента в отношении занимающего тогда президентское кресло Дональда Трампа, поскольку, по их мнению, он давил на Зеленского в вопросах расследования коррупционного скандала с Хантером Байденом.

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«Теперь администрация Байдена, возможно, выкрутила руки Зеленскому, чтобы тот смирился со сделкой США и Германии, которая позволит Берлину вместе с Москвой завершить строительство газопровода "Северный поток-2"», — заявил Тиссен. По мнению журналиста, введение трубопровода в эксплуатацию позволит России перекрывать газовые поставки на Украину.

Обозреватель отметил, что Трамп вел жесткую политику в отношении Москвы и сумел остановить строительство «Северного потока-2» при помощи санкций, в то время как его преемник приостановил оказание военной помощи Киеву, одобрил продление договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) и пошел на сделку по газопроводу.

Тиссен добавил, что Байдену вряд ли объявят импичмент из-за его мягкой политики в отношении Российской Федерации. Он заключил, что требование к Зеленскому согласиться на «убийственный» проект — это «позорный поступок», даже если он не повлечет отстранение президента США от власти.

Ранее сенатор от Республиканской партии Тед Круз заявил о капитуляции американского лидера Джо Байдена и его администрации перед Россией из-за трубопровода «Северный поток-2». Он выразил уверенность в том, что следующий президент США, будучи республиканцем, вернет санкции против проекта.

21 июля США и Германия договорились о совместных мерах по «Северному потоку-2». Стороны обязуются принять санкции против России, если она попытается использовать поставки газа в качестве инструмента давления. Помимо этого, Германия в рамках договора должна способствовать продлению договоренностей о транзите российского газа через Украину, которые истекают в 2024 году, не менее чем на десять лет.

