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В Германии оценили ущерб Украине от «Северного потока-2»

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Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Читатели издания Die Zeit отреагировали на соглашение Германии и США по газопроводу «Северный поток-2», раскритиковав попытку стран защитить интересы Украины. Перевод комментариев приводит «ИноСМИ».

Некоторые читатели оценили ущерб Киева от эксплуатации газопровода: по их словам, в любом случае он будет большим. В этой связи американо-германский договор сочли недостаточным. «Лучше бы Германия на каждую попытку России шантажировать Украину отвечала перекрытием "Северного потока-2". В таком случае США поставили бы Германии сжиженный газ. Это было бы действенной мерой», — заявил один из пользователей.

При этом другие усомнились в необходимости помогать украинской стороне и призвали Берлин «не зависеть» от Киева. «Мы обвиняем Россию в том, что та использует свой газ в политических играх. Почему же мы в то же самое время поддерживаем Польшу и Украину, которые свои транзитные газопроводы также используют для политических игр», — добавил еще один пользователь.

21 июля США и Германия договорились о совместных мерах по «Северному потоку-2». Так, стороны обязуются принять санкции против России, если она попытается использовать поставки газа в качестве инструмента давления. Помимо этого, Германия в рамках договора должна способствовать продлению договоренностей о транзите российского газа через Украину, которые истекают в 2024 году, не менее чем на десять лет.

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