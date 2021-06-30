Польша ответила на статью Путина

Глава МИД Польши Збигнев Рау ответил на статью российского президента Владимира Путина в немецкой газете Die Zeit собственной публикацией в другом немецком издании — Frankfurter Allgemeine Zeitung. По его словам, российский лидер показал одностороннюю историю Второй мировой войны.

Публикация Рау связана с актуальной политической темой — строительством газопровода «Северный поток-2». По мнению министра, международная позиция российского государства по этому и другим вопросам «коренится в рассказе Путина про Вторую мировую войну, в котором есть позитивный взгляд на пакт Гитлера и Сталина».

Рау считает, что позитивное отношение к оккупации Советским Союзом восточноевропейских стран в военное и послевоенное время — фактор, который позволяет нынешнему российскому государству вести себя похожим образом сейчас. Он также отметил, что в статье Путина СССР предстает жертвой нападения Третьего рейха, а затем — спасителем Европы. Дипломат подчеркнул, что Путин возглавляет государство, которое прославляет свои «имперские традиции».

Статья Путина под заголовком «Быть открытыми, несмотря на прошлое» была опубликована в немецком издании Die Zeit 22 июня. В ней он, в частности, посетовал на расширение НАТО на Восток и отметил, что процветание Европы возможно при совместных усилиях всех стран, включая Россию.