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Трамп заявил о разрушении США

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Фото: Unsplash

Бывший президент США Дональд Трамп вновь заявил, что последние выборы лидера страны были подтасованы. Его слова приводит РИА Новости.

«Нашу страну разрушают», — заявил Трамп в ходе выступления в штате Аризона. По его словам, у Республиканской партии не будет будущего в 2022 или 2024 году, если американцы не узнают, как демократы «жульничали с сотнями тысяч и миллионами голосов».

«Это были самые коррумпированные и жульнические и нечестные выборы в истории нашей страны. Демократы это знают, коррумпированные СМИ», — заявил бывший президент. Он добавил, что, когда выборы «воруют и подтасовывают», нужно с этим бороться.

Ранее Трамп объяснил снижение темпов вакцинации в США недоверием американцев к действующему лидеру Джо Байдену. Он отметил, что его преемник неоднократно говорил об успехах своей администрации в распространении вакцин, и напомнил, что они были разработаны в рамках операции «Невероятная скорость» (Operation Warp Speed), пока предшественник занимал президентское кресло.

Выборы президента в США прошли 3 ноября 2020 года, победу одержал Джо Байден, а 20 января состоялась его инаугурация. Дональд Трамп результаты выборов не признал.

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