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Трамп поделился планами на следующие президентские выборы

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Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение относительно того, будет ли баллотироваться на американских президентских выборах в 2024 году. Об этом он рассказал в телефонном интервью в эфире Fox News, фрагмент которого опубликован на сайте телеканала.

По словам Трампа, он уже окончательно определился, будет ли участвовать в выборах, однако раскрыть свои планы не может из-за проблем, которые могут возникнуть с финансированием его избирательной кампании.

«Я знаю ответ, но я пока не могу раскрыть его, поскольку это может повлиять на финансирование кампании и прочие вещи​​​. Но я совершенно точно знаю свой ответ», — заявил Трамп.

При этом, он не пояснил, какие именно проблемы могут возникнуть, экс-президент не уточнил. При этом, ранее он неоднократно намекал, что намерен баллотироваться на новый срок после проигрыша действующему президенту США Джо Байдену на выборах 2020 года.

Ранее американский Минюст выразил опасения из-за желания Трампа вновь стать президентом. По мнению ведомства, это может провоцировать новые беспорядки, аналогичные событиям у Капитолия в январе 2021 года.

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