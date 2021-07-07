Мир
 
Последние новости
В МИД заявили о попытках Киева подменить Минские договоренности
Победитель телевикторины попросил ведущих об одолжении и довел до слез зрителей
«Тампа» выиграла Кубок Стэнли
Американцы задумали массово бросить работу
Лавров рассказал о признании США провала своей миссии в Афганистане
Среди привившихся москвичей разыграли автомобили 
Россиянин побывал в Крыму после ливней и описал поездку фразой «я в ауте»
Эксперт предупредил об угрозе возникновения суперштамма коронавируса
Психотерапевт дал советы испытывающим страх перед вакцинацией
Новости партнеров
Прослушать новость

Оценены шансы Трампа в новой президентской кампании

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Brendan Smialowski / Getty Images

Научный руководитель Центра республиканских исследований Родион Белькович оценил шансы бывшего президента США Дональда Трампа в случае его участия в новой президентской кампании в 2024 году. Свою точку зрения он рассказал в интервью «Ленте.ру».

Белькович считает, что в ближайшее время Республиканская партия постарается придерживаться центристских позиций, так как она «обожглась» на Трампе, позволявшем себе резкие и радикальные высказывания.

Эксперт считает сомнительным, что Трамп сможет вернуться в большую политику в качестве независимого игрока, так как партийная система США предполагает выдвижение от одной из ведущих партий, Республиканской или Демократической, а шансы кандидатов от «третьих сил» невелики.

«Я не верю в то, что Трамп может быть активным самостоятельным участником политики. Трамп скорее был поводом для нового импульса. Я не думаю, что у Трампа есть перспективы стать лидером новой консервативной, республиканской революции», — подытожил Белькович.

Ранее Трамп заявил, что принял решение по участию в выборах 2024 года. Он ответил «да» на вопрос журналиста о его возможном участии. «Не то чтобы я этого хотел. Страна нуждается в этом. Мы должны заботиться об этой стране. Это не весело, постоянно сражаться, всегда сражаться», — добавил Трамп.

При этом некоторые его сопартийцы опасаются, что в этом случае он потенциально может нанести вред умеренным республиканским кандидатам, участвующим в государственных гонках, или возобновить дискуссии о его роли в беспорядках в Капитолии 6 января.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Эксперты оценили шансы Трампа на переизбрание
Трамп принял решение по участию в выборах 2024 года
Трамп назвал выборы 2020 года в США «преступлением века»