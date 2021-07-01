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Трамп принял решение по участию в выборах 2024 года

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Дональд Трамп
Дональд Трамп
Фото: POOL/ Globallookpress.com

Бывший президент США Дональд Трамп принял решение по участию в выборах 2024 года. Он заявил ведущему телеканала Fox News Шону Хэннити, что будет баллотироваться вновь. Слова экс-лидера приводит Newsweek.

Он ответил «да» на вопрос журналиста о его возможном участии. «Не то чтобы я этого хотел. Страна нуждается в этом. Мы должны заботиться об этой стране. Это не весело, постоянно сражаться, всегда сражаться», — добавил Трамп.

Бывший президент США никогда публично не раскрывал, будет ли он баллотироваться на пост в 2024 году. Некоторые его сопартийцы опасаются, что в этом случае он потенциально может нанести вред умеренным республиканским кандидатам, участвующим в государственных гонках, или возобновить дискуссии о его роли в беспорядках в Капитолии 6 января.

Ранее Трамп назвал выборы 2020 года «преступлением века». «На мой взгляд, это было преступление века — то, что произошло в ноябре. Потому что теперь у нас кризис на границе, потому что с нашей страной происходят все эти вещи. 3 ноября было позором, 3 ноября вечером выборы закончились, а потом стало что-то происходить», — заявил он.

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