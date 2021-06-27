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Трамп обвинил Россию в унижении США при Байдене

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Фото: Globallookpress.com

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Россию в унижении страны при действующем главе государства Джо Байдене. Его слова приводит РИА Новости.

«Китай, Россия и Иран унижают нашу страну. Джо Байден уничтожает нашу страну перед нашими глазами», — заявил политик, выступая на митинге в Огайо.

Трамп также обвинил демократов в подтасовке результатов выборов в 2020 году и «катастрофе» на границе, где растет число нелегальных иммигрантов. Политик призвал республиканцев к совместной работе над «гигантской победой» на следующих выборах.

Ранее Трамп рассказал о своем желании снять с России санкции. По его словам, несмотря на то, что его администрация ввела множество ограничений в отношении России, он «был бы рад» их отменить, если Москва «возьмет себя в руки». Экс-глава государства также отметил, что отношения между США и Россией могли быть «потрясающими» и взаимовыгодными.

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