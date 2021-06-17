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Сенатор объяснил слова Трампа о России после встречи Путина с Байденом

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Фото: Globallookpress.com

Бывший президент США Дональд Трамп не смягчал отношение к России, а его высказывания о «хорошем дне» — это политическая зависть. Таким образом в разговоре с «Лентой.ру» первый зампред комитета Совета Федерации Владимир Джабаров по международным делам объяснил заявления Трампа, относящиеся к прошедшему в Женеве саммиту президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

По словам сенатора, высказывания Трампа не свидетельствуют о его смягчении в отношении России, это «все видимость».

«Я думаю, что сейчас у Трампа сработал элемент политической зависти. Потому что он видит, что реально есть успех. Встреча прошла, не была сорвана, был налажен контакт, было подписано совместное коммюнике и намечены пути разгребания тех завалов, которые, по сути, им (Трампом — прим. «Ленты.ру») были нагорожены. Поэтому, я думаю, этим все объясняется. Горечь поражения от выборов сохранилась, поэтому Трамп себя так ведет», — сказал Джабаров.

По его мнению, подобные заявления нацелены на сторонников Трампа в Америке. В будущем они будут использоваться для внутриполитической борьбы, полагает сенатор.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп в интервью Fox News рассказал о своем желании снять с России санкции. По его словам, он был бы рад их отменить, если Москва возьмет себя в руки.

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